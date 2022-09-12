Karabük'te kümeste yakalanan tilki karnı doyurulup doğaya salındı

Karabük'te bir tavuk kümesinde yakalanan tilki, karnı doyurulduktan sonra doğal ortamına bırakıldı.

Kayabaşı Mahallesi'nde, Faruk Geliş'e ait tavuk kümesinden ses geldiğini duyan vatandaşlar, buraya gitti. Vatandaşlar, kümeste tilki olduğunu fark etti.

Haber verilen Geliş, kümesteki tilkiyi yakaladı.

Aç olan tilkiye yiyecek ve su verildi. Karnı doyurulan tilki, daha sonra doğaya salındı.

Yaşananlar bazı vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



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