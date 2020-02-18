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Karabük’te milli sporcu sayısı 71 oldu

KARABÜK HABERLERİ  | 18.02.2020 18:19 | Son Güncelleme

Karabük’te, milli sporcu sayısı 71 olurken, lisanslı sporcu sayısı ise 26 bin 467 oldu.Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında İl Müdürü Abdulkadir Çetin’den bilgi aldı.İl Müdürü Çetin, 2019 yılında atıcılık, atletizm, badminton, boks olmak üzere Karabük’te 45 spor branşında faaliyet gösterdiklerini, Karabük merkezde 50, Eflani ilçesinde 1, Eskipazar ilçesinde 3, Ovacık ilçesinde 1, Safranbolu ilçesinde 17 ve Yenice ilçesinde 6 olmak üzere il genelinde toplam 78 kulüp bulunduğunu belirtti.2019 yılı branşlara göre sporcu dağılımları hakkında bilgi veren Çetin, lisanslı 16 bin 718 erkek, 9 bin 749 kadın olmak üzere toplam 26 bin 467 lisanslı sporcu bulunduğunu, 2 bin 385 sporcunun faal olarak devam ettiğini söyledi.Ulusal liglerde 23 takım mücadele ediyorÇocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla il ve ilçelerde İl Spor Merkezleri ile Engelliler İl Spor Merkezleri açıldığını ifade eden Çetin, "İlimizde ulusal liglerde 23 takımımız mücadele etmekte olup, 23 kadın ve 48 erkek olmak üzere 71 tane milli sporcumuz bulunmaktadır.

Karabük’te milli sporcu sayısı 71 oldu

Karabük’te, milli sporcu sayısı 71 olurken, lisanslı sporcu sayısı ise 26 bin 467 oldu.
Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında İl Müdürü Abdulkadir Çetin’den bilgi aldı.
İl Müdürü Çetin, 2019 yılında atıcılık, atletizm, badminton, boks olmak üzere Karabük’te 45 spor branşında faaliyet gösterdiklerini, Karabük merkezde 50, Eflani ilçesinde 1, Eskipazar ilçesinde 3, Ovacık ilçesinde 1, Safranbolu ilçesinde 17 ve Yenice ilçesinde 6 olmak üzere il genelinde toplam 78 kulüp bulunduğunu belirtti.
2019 yılı branşlara göre sporcu dağılımları hakkında bilgi veren Çetin, lisanslı 16 bin 718 erkek, 9 bin 749 kadın olmak üzere toplam 26 bin 467 lisanslı sporcu bulunduğunu, 2 bin 385 sporcunun faal olarak devam ettiğini söyledi.
Ulusal liglerde 23 takım mücadele ediyor
Çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla il ve ilçelerde İl Spor Merkezleri ile Engelliler İl Spor Merkezleri açıldığını ifade eden Çetin, "İlimizde ulusal liglerde 23 takımımız mücadele etmekte olup, 23 kadın ve 48 erkek olmak üzere 71 tane milli sporcumuz bulunmaktadır. 2019 yılında ilimizde 4 Türkiye şampiyonası, 1 bölge şampiyonası, 1 yarı final ve 8 gurup müsabakaları düzenlenmiş olup, tüm branşlarda; il dışı 128 organizasyona spor kulüplerimiz, 20 il dışında okul sporları grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmasına okul takımlarımız katıldı.
Karabük’teki okul sporları hakkında bilgi aktaran Çetin, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 325 minik A, 48 minik B, 145 küçük, 785 yıldız, bin 100 genç A ve 219 genç B kategorilerinde 3 bin 452 sporcu bulunduğunu kaydetti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik beden eğitimi derslerini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amacıyla 81 ilde başlatılan Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında Karabük’te sürdürülen üç dönem sonunda bin 774 çocuğa yüzme dersleri verildiğini vurgulayan Çetin, Karabük Gençlik Merkezinde 8 bin 919, Eskipazar Gençlik Merkezinde bin 178 üye bulunduğunu, Ovacık Kamp Eğitim Merkezinde kış, bahar ve yaz kampları düzenlendiğini, bu kamplara bin 261 öğrencinin katıldığını söyledi.
Kredi ve Yurtlar Kurumunda, genel kapasitenin 10 bin 496 kişi olduğunu yüzde 86.70 doluluk oranının bulunduğunu, Merkez Kız Yurdunun 5 bin 526 kapasiteli olduğunu ve yüzde 95.90’lık doluluk oranının bulunduğunu aktaran Çetin, Merkez Erkek Yurdunda 4 bin 805 kapasite olduğunu, bin 2 boş yerin olduğunu erkek yurdunun yüzde 79.15 doluluk oranına sahip olduğunu belirtti.
2019 Yılında Spor Toto Teşkilat Başkanlığının katkılarıyla yapılan işler hakkında bilgi veren Çetin, Keltepe Kayak Merkezi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan yatırım talepleri ve 2020 yılında yapmayı planladıkları işler hakkında Vali Gürel’e bilgi verdi.

Karabük’te milli sporcu sayısı 71 oldu

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Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Bağlar Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
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Eskipazar
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