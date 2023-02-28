Karabük'te öğrenci yurdu inşaatından hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karabük Üniversitesi kampüsündeki kız öğrenci yurdu inşaatından demir çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda takibe alınan 78 AT 177 plakalı kamyonetin sürücüsü "dur ihtarına" uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonucu durdurulan aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Şüpheli E.C.Y'nin ifadesinde, yanında bulunduğunu beyan ettiği E.Ç, Ş.C.Ç. ve D.K. de kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.C.Y. ve Ş.C.Ç. tutuklandı, D.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüpheli E.Ç'nin işlemleri sürüyor.

