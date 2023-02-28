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Karabük'te öğrenci yurdu inşaatından hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

28.02.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te öğrenci yurdu inşaatından hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karabük'te öğrenci yurdu inşaatından hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karabük Üniversitesi kampüsündeki kız öğrenci yurdu inşaatından demir çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda takibe alınan 78 AT 177 plakalı kamyonetin sürücüsü "dur ihtarına" uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonucu durdurulan aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Şüpheli E.C.Y'nin ifadesinde, yanında bulunduğunu beyan ettiği E.Ç, Ş.C.Ç. ve D.K. de kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.C.Y. ve Ş.C.Ç. tutuklandı, D.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüpheli E.Ç'nin işlemleri sürüyor.

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Karabük Üniversitesi Karabük hırsızlık İnşaat yurt

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