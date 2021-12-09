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Karabük'te öğrenci yurdunun 8. katından düşen temizlik işçisi öldü

09.12.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te öğrenci yurdunun 8. katından düşen temizlik işçisi öldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir öğrenci yurdunun 8. katından düşen temizlik görevlisi hayatını kaybetti.

Kastamonu yolundaki öğrenci yurdunda temizlik görevlisi olarak çalışan Kemal Ballı (47), henüz belirlenemeyen nedenle 8. kattan beton zemine düştü.

Yurt çalışanlarını ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli tarafından özel bir hastaneye kaldırılan işçi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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