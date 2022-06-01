Karabük'te öğrencilerin topladığı 400 kilo atık pil geri dönüşüme kazandırıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğrenciler tarafından toplanan 400 kilogram atık pil, geri dönüşüm tesisine gönderildi.

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP-DER) iş birliğinde yürütülen ödüllü "Atık Pil Toplama Kampanyası" kapsamında öğrenciler 400 kilogram atık pil topladı.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, kampanya ile atık pillerin çevre kirliliğine sebep olmasının önüne geçildiğini söyledi.

Atık pil toplama alışkanlığının kazandırılması için düzenlenen kampanyanın ilk etapta Şehit Aybüke Yalçın Anaokulu, Emek Ortaokulu, Ünsal Tülbentçi Ortaokulu, Zati Ağar İlkokulu ve Prof. Dr. Sabri Ülgener Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildiğini belirten Köse, "Bu tür kampanyaları daha sık devam ettireceğiz. Bir dünya mirası olan kentimizde çevre bilincini yayarak çok daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Kampanyada toplanan piller, Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce TAP-DER'e gönderildi.

TAP-DER'in pil ağırlığı 50 kilogramı aşan okulların sıralamasını yaparak hediye edeceği top setleri, Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelince okullara ulaştırılacak.

