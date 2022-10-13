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Karabük'te okulların tenis masası ve basketbol potası meslek liselilerden

13.10.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulda aldıkları teorik eğitimi atölyelerde beceriye dönüştüren Karabük ve Safranbolu'daki iki meslek lisesinin öğrencileri, diğer okullar için tenis masası ve basketbol potası üretiyor - İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş: - "Meslek liselerimizde bu çalışmaların yapılması çok değerlidir. Bir gün teori eğitimi, 4 gün de uygulama yaparak çocuklarımız hem mesleki hem de hayata hazırlanma yönünde beceri kazanıyor"

ORHAN KUZU - Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi kapsamında Karabük'teki okullara tenis masası ve basketbol potası yapıyor.

Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında atölyelerde çalışan Metal Teknolojisi ile Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanı öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde ahşabı ve metali çeşitli aşamalardan geçirerek kullanıma hazır hale getiriyor.

Okulda aldıkları teorik eğitimi atölyelerde beceriye dönüştüren öğrenciler hem mesleki tecrübe ediniyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.

- "Çocuklarımız hem mesleki anlamda hem de hayata hazırlanma yönünde beceri kazanıyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi kapsamında il genelinde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Proje kapsamında okullarda basketbol potası ve tenis masası üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Akbaş, "Ürünlerin okullarımıza teslimatı devam ediyor. 10 okulumuza masa tenisi masalarını teslim ettik. Üretilen 22 potanın da okullarımıza teslimatı devam ediyor." dedi.

Akbaş, sadece akademik başarı değil aynı zamanda sosyal, kültürel ve sportif anlamda da öğrencilerin hayata hazır olmasını istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Meslek liselerimizde bu çalışmaların yapılması çok değerlidir. Geçen yıl ekim ayında il genelinde 358 öğrencimiz mesleki eğitim programına dahilken şu anda 2 bin 300 öğrencimiz mesleki eğitim programlarına devam ediyor. Bir gün teori eğitimi, 4 gün de uygulama yaparak çocuklarımız hem mesleki hem de hayata hazırlanma yönünden beceri kazanıyor. Sanayilerimizin 'ara eleman' dediğimiz aranan elemanlarını yetiştiriyoruz."

- "Üretime katkı vermekten mutluyuz"

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muammer Demirtaş da okullarında masa tenisi masası üretimi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Öğretmen ve öğrencilerinin masaları tamamladığını aktaran Demirtaş, "Tamamlanan masaların önümüzdeki hafta içinde ihtiyaç duyan okullara naklini gerçekleştireceğiz ve projeyi sona erdireceğiz. Bu aşamada öğrencilerimizin iş sağlığına dikkat ettiğini gördük. Biz de lise olarak üretime katkı vermekten mutluyuz." diye konuştu.

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alan Şefi Halil Yavuz ise masa tenisi masalarının ahşap kısımların ham madde olarak piyasadan temin edildiğini, atölyede öğrenciler tarafından kesilerek boyandığını anlattı.

Yavuz, öğrencilerin yaptıkları işlerden ücret alarak harçlıklarını çıkardığını dile getirerek, "Ahşaplar makine atölyesinde kesiliyor. Vernik atölyemizde boya ve cila işlemlerini yapıyoruz. Metalden gelen ayaklarla birleştirip masa tenisimizi bitiriyoruz." diye konuştu.

Lisenin 11. sınıf öğrencisi Onur Yalçınkaya, metal bölümünde eğitim aldığını, masa tenisi üretimine ilk önce demir profilleri keserek başladıklarını söyledi.

Daha sonra kaynak işlemleri yaptıklarını belirten Yalçınkaya, kendini geliştirerek geleceğe hazırlandığını ifade etti.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alanı Alan Şefi Gürbüz Özkan da ilk ve orta okullar için 22 basketbol potası ürettiklerini dile getirdi.

Potaları 12. sınıf öğrencileriyle döner sermaye işletmesiyle ürettiklerini aktaran Özkan, üretimin tamamlandığını ve teslim aşamasında olduklarını kaydetti.

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Karabük Meslek Lisesi basketbol potası masa tenisi masası

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