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Karabük’te orman yangınlarına önlem olarak helikopter konuşlandı

28.08.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin "en büyük blok ormanları"na sahip Karabük’te, orman yangınlarıyla mücadele için helikopter konuşlandırıldı.

Karabük’te orman yangınlarına önlem olarak helikopter konuşlandı

Dünya Doğayı Koruma Vakfınca (WWF) "acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri" olarak gösterilen ve topraklarının yüzde 71’ini oluşturan ormanlarında dünyada pek az yerde görülebilecek kadar çok sayıda ağaç ve bitki türünü bünyesinde barındıran Karabük’te, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rus yapımı Mi-8 helikopteri konuşlandırıldı.

Karabük Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede önemli bir role sahip olan yangın söndürme helikopterinin yangın açısından bölgenin en hassas yeri olan Karabük Orman işletme Müdürlüğünün Cemaller deposunda konuşlandığı belirtildi.

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Karabük’te bulunacak helikopterin Mi-8 tipi Rus yapımı olduğu, 3 ton su atma kapasitesine sahip olduğu vurgulanan açıklamada, "Havada 2 saat 15 dakika kalabilmektedir. 2 yabancı pilot, 1 Türk pilot, 3 teknisyen ve 1 0GM personeli olmak üzere 7 kişilik mürettebatı bulunmaktadır" denildi.

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