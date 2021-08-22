Karabük'te ormana giren 5 kişiye para cezası

Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanlık alana giren 5 kişiye idari para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, E.E, E.Ş, MY.Ç, A.D, ve E.G.Ö, Gökbel köyündeki ormanlık alanda bulunan göle yüzmeye gitti. Bu kişilerin kullandığı 78 AAR 968 plakalı otomobil yanmaya başlayınca, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yanan otomobil, Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ve Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otomobilin neden yandığı araştırılırken, bu 5 kişiye de ormanlık alana girmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
Karabük Valiliği 30 Temmuz'da aldığı kararla il genelindeki ormanlık alanlara girişleri 1 Eylül'e kadar yasaklamıştı.
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