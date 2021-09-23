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Karabük'te ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan 11 kişi bulundu

23.09.2021 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan 11 kişi bulundu

Karabük'ün Safranbolu ve Eflani ilçelerinde ormanlık alanda kaybolan 11 kişiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı.

Eflani Müftüler köyü, Safranbolu Örencik köyü Cemaller mahallesi ile Ahmet Usta ve Sarıçiçek Tepesi mevkilerinde ormanlık alana mantar toplamaya giden 11 kişiden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgelere giden Safranbolu ile Eflani Jandarma Komutanlığı, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla, ormanlık alanlarda kaybolan 11 kişi bulundu.

Ahmet Usta mevkisinde bulunan S.M, kontrol amaçlı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Diğer bulunan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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