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Karabük'te otomobil ile cip çarpıştı, 6 kişi yaralandı

15.08.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te otomobil ile cip çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Karabük'te otomobil ile cip çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Karabük'te cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Bayram M. (32) idaresindeki 34 EAU 693 plakalı cip, Karabük-Ankara kara yolu Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü önünde Yusuf E. (28) yönetimindeki 06 BNS 029 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Yusuf E. ile Hakim E. (4), Zehra E. (29), Esma M. (28), Fatma Berfin M. (10) ve Elif Irmak M. (12) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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