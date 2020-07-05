YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Karabük'te otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

KARABÜK HABERLERİ  | 05.07.2020 00:50 | Son Güncelleme

Karabük'te otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Karabük'te bir otomobil önce park halindeki iki otomobile ardından yol kenarındaki baba ve kızına çarptı.

Alınan bilgiye göre, Can D. idaresindeki 74 BM 236 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi 1 nolu cadde üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında park halindeki 06 BVM 792 ve 78 BP 219 plakalı otomobillere, ardından Ufuk Güneri (43) ve kızı Zeynep Erva Güneri'ye (6) çarptı.

Kazanın ardından otomobil yaklaşık 100 metre sonra durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü Can D.'nin 3,96 promil alkollü olduğu tespit edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven'den ilk açıklamaOzan Güven'den ilk açıklama
PARTNER'Benziyor muyuz?''Benziyor muyuz?'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karabük Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:17
Sabah
05:16
Öğle
12:59
İkindi
16:59
Akşam
20:33
Yatsı
22:22

Karabük Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Derman Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Tuncer Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Karabük'te aranan 6 kişi yakalandı

Karabük'te aranan 6 kişi yakalandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat

Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat

Şahin’den Çebi’ye Övgü

Şahin’den Çebi’ye Övgü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.