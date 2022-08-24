Karabük'te otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bartın'dan Karabük'e gelen E.A. (40) idaresindeki 74 AF 216 plakalı otomobil, Baba Sultan Kavşağı'nda, S.K. (55) yönetimindeki 31 V 0039 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ve yanındaki S.K. (51) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



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