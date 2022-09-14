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  4. Karabük'te oturduğu kayanın yuvarlanması sonucu yaralanan muhtar hayatını kaybetti

Karabük'te oturduğu kayanın yuvarlanması sonucu yaralanan muhtar hayatını kaybetti

14.09.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te oturduğu kayanın yuvarlanması sonucu yaralanan muhtar hayatını kaybetti

Karabük'ün Ovacık ilçesinde üzerine oturduğu kayanın kanala yuvarlanması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan muhtar kurtarılamadı.

Boyalı köyünde Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne ait iş makinesinin su kanalı açma çalışmalarını izleyen köy muhtarı Yalçın Vatan (45) oturduğu kaya ile kazılan kanala yuvarlandı.

Yaralanan muhtar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vatan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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