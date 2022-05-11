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Karabük'te özel öğrencilerin "engelsiz gösterisi" renkli görüntülere sahne oldu

11.05.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te özel öğrencilerin "engelsiz gösterisi" renkli görüntülere sahne oldu

Karabük'te Engelliler Haftası kapsamında özel öğrenciler, mehter ve halk oyunları gösterisi sundu, şarkı ve türküler söyleyerek gönüllerince eğlendi.

Valilik tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla "engelsiz gösteri" etkinliği düzenlendi.

Kemal Güneş Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, özel öğrencilerden oluşan bando takımı ve halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Özel öğrenciler, şarkı ve türküler söyleyerek haftalarını kutladı.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Daha sonra bir alışveriş merkezinde özel öğrencilerin el emeği eserleri ve resimlerinden oluşan sergi açıldı.

Etkinliklere, Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri de katıldı.

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