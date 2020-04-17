Karabük'te piknik yapan 27 kişiye para cezası

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymayarak piknik yapan 27 kişiye para cezası kesildi.

Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piknik alanlarında denetim yaptı.

Ekipler, İçişleri Bakanlığının genelgesine uymayan 27 kişiye para cezası uyguladı.

Ekiplerin denetimlerinin süreceği bildirildi.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, ilçe sınırları içerisinde piknik yapanlara para cezası uygulandığını belirterek, "Lütfen Safranbolu ilçesine piknik için gelmeyin. Lütfen güzel havaya aldanmayın. Kendinizi, ailenizi, sevdiklerinizi ve milletimizi düşünün. Virüsü hafife almayın. Lütfen evde kalın." ifadesini kullandı.

