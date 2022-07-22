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Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan iki şüpheli kovalamacayla yakalandı

22.07.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan iki şüpheli kovalamacayla yakalandı

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan iki şüpheli kovalamacayla yakalandı

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan iki kişi, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İl merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 78 EA 537 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ikazına uymayan sürücünün kaçması üzerine kavşak ve caddelere takviye ekipler sevk edildi.

Yol kenarında park halindeki iki otomobile çarparak hasar veren şüpheliler, izini kaybettirdi.

MOBESE kameralarını inceleyen polis ekipleri, otomobilin kapalı bir otoparka girdiğini belirledi.

Otoparka giden ekipler, otomobili park halinde plakaları sökülmüş halde buldu. Ekipler, otoparkta oldukları tespit edilen iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin otomobili otoparka götürmeleri ve plakları sökmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

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