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Karabük'te polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 7 bin 193 lira ceza

27.12.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 7 bin 193 lira ceza

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücüye idari ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ihtara uymayıp bir süre araçla, daha sonra da yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü F.Y'ye 7 bin 193 lira ceza uygulandığı belirtildi.

Ekipler, dün Atatürk Bulvarı'nda şüphelendikleri F.Y'nin (17) kullandığı otomobili durdurmak istemiş, polisin ikazına rağmen yoluna devam eden sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşanmıştı.

Bir süre polisten kaçan sürücü, aracı Efe Sokak'ta bıraktıktan sonra koşarak uzaklaşmaya çalışmış, kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün ehliyetsiz olduğu anlaşılmıştı.

Otomobil ise çekiciyle otoparka götürülmüştü.

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