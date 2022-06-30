Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Karabük merkeziyle Ovacık ve Eskipazar ilçelerinde sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Akşama doğru başlayan ve etkisini artıran yağış, il merkezine bağlı Cumayanı köyünde cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu, bazı evlerin giriş katları su altında kaldı.

Ovacık ilçesine bağlı Beydili köyünde ise heyelan nedeniyle ilçeyle bağlantıyı sağlayan yol trafiğe kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Cumayanı ve Beydili köylerinde su tahliye ve yol açma çalışması başlattı.

Eskipazar ilçe merkezinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Kuzören köyü yakınlarında dolu yağdığı belirtildi.



