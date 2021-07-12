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Karabük'te sağlık çalışanları aşı ve bilgilendirme çadırıyla farkındalığı artırmaya çalışıyor

12.07.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Fuat Gürel: - "Kentte şu ana kadar 198 bin aşılama yapıldı. Vatandaşlarımızdan özellikle beklentimiz; bir an önce aşılarını yaptırsınlar çünkü dünyada çok farklı varyantlar ortaya çıkmaya başladı"

Karabük'te görev yapan sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına yönelik farkındalığı artırmak için kent merkezinde aşı ve bilgilendirme çadırı kurdu.

Nüfusa göre aşılama oranının yüzde 62 olduğu Karabük'te sağlık çalışanları aşıya olan ilgiyi artırmak için sokağa çıktı.

Kentin en işlek Kemal Güneş Caddesi'ne çadır kuran sağlıkçılar, aşı hakkında bilgilendirici broşürler dağıttı.

Toplumsal bağışıklığın oluşmasında aşının önemini anlatan sağlıkçılar, aşı olmak isteyenlerin kayıtlarını yaparak Kovid-19 aşısı uyguladı.

Çadırı ziyaret eden Karabük Valisi Fuat Gürel, çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'dan bilgi aldı.

Gürel, gazetecilere, salgına karşı en etkili önlemin aşı olduğuna dikkati çekerek, "Sağlık Bakanımızın açıkladığı aşı rakamlarına bakıldığında bölgemiz açısından Karabük'te aşılama oranları biraz düşük. 18 yaş altı gençleri çıkardığımızda yüzde 62'lik bir aşılama olduğunu görüyoruz. Karabük'te şu ana kadar 198 bin aşılama yapıldı. Bunun 123 bini 1'inci doz, 65 bini 2'nci doz, 10 bin civarında da 3'üncü doz yapıldı ve yapılmaya devam ediyor." diye konuştu.

Kentin çok yoğun olduğu bölgelere çadır kurarak hem bilgi hem de aşı yaptıklarını anlatan Gürel, şöyle devam etti:

"Bazı vatandaşlarımızın unuttuğunu ya da üşendiğini, görürse daha kolay şekilde aşı olabileceğini düşündüğümüz bir yer burası. Çadırımız burada, arkadaşlarımız sürekli aşı yapmaya devam edecekler. Vatandaşlarımızdan özellikle beklentimiz; bir an önce aşılarını yaptırsınlar çünkü dünyada çok farklı varyantlar ortaya çıkmaya başladı. Daha sonra 'Keşke yaptırsaydım.' dememek adına şimdiden yaptırmalarını istirham ediyorum. Gençler ile ilgili problemimiz var. Aşı yaptırmaktan biraz imtina ettiklerini, umursamadıklarını, önemsemediklerini söyleyebilirim. Özellikle anne babalar, çocuklarını, gençleri aşılamaya gönderirlerse çok mutlu olacağımızı ifade edebilirim."

Gürel, Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşma ve kalabalık mezarlık ziyaretlerini önermediklerini, bayramlaşmalarda maske, mesafe ve hijyene uyulmasını istediklerini kaydetti.

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