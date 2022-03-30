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Karabük'te sahipsiz köpeklerin öğrenciye saldırısı kameraya yansıdı

30.03.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te sahipsiz köpeklerin öğrenciye saldırısı kameraya yansıdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sahipsiz köpeklerin 15 yaşındaki kız öğrenciye saldırısı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Esentepe Mahallesi'nde bulunan Orman Sokak'taki evinden çıkarak okula gitmek isteyen G.N.I'ya iki sahipsiz köpek saldırdı.

Saldırı sonrası panikleyerek koşmaya başlayan G.N.I, yaklaşık 2 metrelik site duvarından atlayarak kurtuldu.

Bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 sokak köpeğinin saldırdığı öğrencinin panikleyerek duvardan atladığı yer aldı.

Öte yandan G.N.I, iki yıl önce sahipsiz hayvanlara yiyecek almak için harçlık biriktirmiş, biriktirdiği parayı sahipsiz hayvanlara yiyecek alınması için Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye teslim etmişti. Öğrencinin bağışına Köse de katkı yapmış, G.N.I'nın bu davranışı basında da yer bulmuştu.

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