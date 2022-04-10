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Karabük'te sel nedeniyle çöken köprü menfez konularak ulaşıma açıldı

10.04.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te sel nedeniyle çöken köprü menfez konularak ulaşıma açıldı

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyünde, kuvvetli sağanağın ardından oluşan selde çöken köprü, menfez konularak ulaşıma açıldı.

Kentte üç gün önce etkili olan sağanak ve eriyen kar suları nedeniyle oluşan selde Ovaçalış köyünden geçen derenin üzerinde bulunan köprünün yıkılmasının ardından başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Yıkılan köprü İl Özel İdaresi ekiplerince menfez konularak yeniden yapıldı.

Köprünün yapılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Bölgede 7 Nisan'da etkili olan sağanak ve karın da erimesiyle oluşan sel, Ovaçalış köyünden geçen derenin üzerinde bulunan ve geçen yılki taşkında çöken Arnavut Köprüsü'nün yerine menfezler konularak yapılan köprüyü yıkmıştı. Köprünün çökmesi sonucu Ovaşeyhler, Karataş, Hacışaban ve Akçakese köylerinin yolları ulaşıma kapanmıştı. Köylere ulaşım, Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyü üzerinden sağlanıyordu.

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