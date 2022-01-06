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Karabük'te servis minibüsünün çarptığı yaya yaralandı

06.01.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te servis minibüsünün çarptığı yaya yaralandı

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde, A.K. idaresindeki 78 S 0219 plakalı işçi servisi, yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Güneri'ye (62) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Güneri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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