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Karabük'te seyir halindeki halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

10.04.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te seyir halindeki halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te içinde yolcu bulunan bir halk otobüsünün motor bölümünde seyir halindeyken yangın çıktı.

Aydınlıkevler Mahallesi 504 No'lu caddede ilerleyen 78 BN 350 plakalı halk otobüsünün motor kısmından duman çıkması üzerine sürücü aracı durdurdu.

Otobüsü yol kenarına çeken sürücü, daha sonra yolcuları tahliye etti.

Bu sırada yol kenarındaki evlerde yaşayan vatandaşlar hortumla yangına müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın sonrası otobüste hasar oluştu.

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yangın Karabük

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