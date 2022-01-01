Karabük'te sokak hayvanlarına "otel konforu"nda bakım hizmeti veriliyor

AHMET ÖZLER - Karabük'te 6 bin metrekare alanda inşa edilen Hayvan Barınağı ve Bakımevi'nde, yerden ısıtma sistemi, tam donanımlı ameliyathane, geniş gezinme ve barınma alanlarıyla sokak hayvanlarına adeta otel konforunda hizmet sunuluyor.

Belediye tarafından 3 ay önce Karabük-Zonguldak kara yolu üzerinde hizmete alınan Hayvan Barınağı ve Bakımevi'nde, 150 köpek ile 42 kedi misafir ediliyor. 400 metrekare kapalı yerden ısıtmalı ve mekanik havalandırmalı barınma, 200 metrekare gezinme, 40 metrekare kaloriferli ve kapalı barınma alanı yer alan tesiste, hayvan hastanesi, hayvan oteli, kedi evi, otopark ve yeşil alan gibi sosyal donatılar yer alıyor.

12 anneli yavru kedi kafesi, 30 kedi kafesi, 2 ameliyathane, muayenehane, sterilizasyon ve ilaç odalarıyla hayvanlara hizmet veren tesiste, başıboş hayvanların doğal ortamda yaşamlarını sürdürmesi sağlanıyor.

Sokak hayvanlarının yanı sıra sahipleri şehir dışına çıkan evcil hayvanların da misafir edildiği merkezde, çocukların gezebileceği ve hayvanlarla iç içe olabileceği ortam da bulunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında yayınlanan genelge doğrultusunda gelen talep ve ihbarlara yönelik çalışmalar yürütülen tesiste, tehlike arz eden cins köpekler, tek ve yarı açık alanlarda tutuluyor.

- "Her türlü tıbbi müdahalenin yapılabileceği teçhizatlara sahibiz"

Hayvan Barınağı ve Bakımevi yöneticisi veteriner hekim Selim Korkmaz, AA muhabirine, hastane konseptinde tasarlanan tesiste her türlü tıbbi müdahalenin yapılabileceği teçhizatlara sahip olduklarını söyledi. İki veteriner hekim, iki sağlık teknikeri, 6 hayvan bakıcısı ve diğer personel ile hizmet verdiklerini dile getiren Korkmaz, şöyle devam etti:

"Sokakta bizim topladığımız hayvanlar tamamen başıboş olanlar. Herhangi bir rehabilitasyon işlemine uğramamış olanlar. Biz bunları topluyoruz, burada tedavileri yapılıyor. Sağlıklıysalar 5-10 gün karantina bölgesinde bekletiyoruz, daha sonra kısırlaştırılmaları, aşılamaları, iç ve dış parazit uygulamaları yapılıyor. İşaretlendirip küpeleyip yine aldığımız ortamlara geri bırakıyoruz sahiplenmeleri gerçekleşmezse. Bakımevimiz haftanın 7 günü 14.30-16.00 saatlerinde ziyaretçilere açık. Bu ziyarette sahiplenmek isteyen olursa sahiplendirmeleri yapılıyor."

Korkmaz, Türkiye'de bakılması ve beslenmesi yasak ırklara ilişkin de şunları kaydetti:

"Beslenmesi yasak ırklarda başıboş köpekleri mahallelerimizde tespit edersek sahibi aranmaksızın buraya getiriyoruz. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve emniyetimiz bünyesine kurulan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından ihbar üzerine el konulan bu yasak ırklardan olursa onları da teslim alıp burada ayrı bölmelerde tekli olarak barınmalarını sağlıyoruz."

