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Karabük'te takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

29.06.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Karabük'te takla atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Burak A.Y. idaresindeki 74 AAN 441 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Necatibey Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ters duran otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Ekiplerin yaptığı kontrolde 400 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, polis merkezine götürüldü. Alkollü araç kullanmaktan para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

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