Karabük'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kent merkezinden Eflani yönüne giden Ahmet A. yönetimindeki 74 BP 776 plakalı otomobil, Çalıkahvesi bölgesinde yaklaşık 3 metre yükseklikten yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Fatma ve Ramazan A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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