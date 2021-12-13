Karabük'te tedavi edilen gri balıkçıl doğaya salındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen gri balıkçıl doğal ortamına bırakıldı.

Arazide yaralı halde gri balıkçılı gören vatandaşlar, durumu Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı kuşu veterinere götürdü.

Veteriner tarafından tedaviye alınan kuş, iyileşmesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar personelince doğaya bırakıldı.



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