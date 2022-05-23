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Karabük'te, "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde yöresel ev yemekleri tanıtıldı

23.05.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te, "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde yöresel ev yemekleri tanıtıldı

"Karabük Lezzet Şenlikleri" etkinliği kapsamında Ovacık ilçesinde yöresel sütlü keşkek çorbası, çullu börek ve kızılcık şerbeti katılımcılara ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Karabük Lezzet Şenlikleri" dördüncü gününde devam etti.

Karabük Valiliğinin koordinasyonunda Ovacık Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan etkinlikte, yöresel sütlü keşkek çorbası, çullu börek ve kızılcık şerbeti katılımcılara ikram edildi.

Vali Fuat Gürel etkinlikte yaptığı konuşmada, şenlik kapsamında yöresel yemekleri ön plana çıkararak yörenin turizm değerlerini göstermeyi ve ziyaretçileri kente çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

Karabük'e gelen ziyaretçilere doğal güzelliklerin yanında doğal lezzetleri sunacaklarını belirten Gürel, "Bölgemizin çok güzel değerleri ve lezzetleri var. Annelerimizin yıllardır yaptığı ama arka planda kalan yemek çeşitlerimiz var. Onları yapıp geleceğe taşımak adına bu etkinlikler vesile oldu. Etkinliklerin yöremizin kalkınması ve gelişmesine faydalı olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da şenliklerin Karabük merkez ve ilçeleri açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Her ilçenin kendine has mutfak kültürü olduğunu anlatan Ünal, atalardan miras kalan mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından çullu börek yapımını Dökecek köyü muhtarı Zeynep Gökçek, sütlü keşkek çorbasının yapımını da Kışla köyü muhtarı Sıtkı Par anlattı.

Etkinliğe Vali Gürel'in ve eşi Özlem Aras Gürel, Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, Ovacık Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Eflani Kaymakamı Büşra Güneş, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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