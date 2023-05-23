Karabük'te, "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde yöresel ev yemekleri tanıtıldı

Bu yıl ikincisi kutlanan hafta çerçevesinde düzenlenen "Karabük Lezzet Şenlikleri" dördüncü gününde devam etti.

Karabük Valiliğinin koordinasyonunda Ovacık Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan etkinlikte, yöresel sütlü keşkek çorbası, çullu börek ve fırın çöreği katılımcılara ikram edildi.

Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, yaptığı konuşmada, şenliğin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğu içinde olduğunu ifade etti.

Etkinliğe, Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Karabük milletvekili seçilen Cem Şahin, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

