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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

27.11.2023 10:33 | Son Güncelleme:
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Üniversite Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 4 şüphelinin kullandığı tespit edilen ahşap barakada ve eklentilerinde yapılan aramada, 21 kilo 915 gram kubar esrar, 425 kök Hint keneviri, 50 sentetik uyuşturucu hap, 4 kilo 510 gram reçine esrar ve 142 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Firari bir zanlının yakalama çalışmalarının sürdüğü operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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esrar Karabük uyuşturucu operasyonu

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