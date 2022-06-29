Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde temin ve ticareti" suçunu işlediği iddia edilen şahısların yakalanmasına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 89,31 gram toz esrar maddesi, 83 sentetik ecza, bong, lüle, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 250 lira, ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 2'si tutuklandı.



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