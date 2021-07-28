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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

28.07.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı bir köyde kamu arazisine Hint keneviri ekimi yapıldığı ihbarını aldı.

Bölgedeki arama yapan ekipler, araziye ekili bir miktar Hint keneviri ile kurumaya bırakılmış kubar esrara el koydu.

Ekimi yapanların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, bölgeye gelen ve bir süre takip ettikleri aracı durdurdu.

Araçta ve şüpheliler G.S. (32), A.M.S. (28) ve A.Ş.Y'nin (29) üst aramasında, bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden G.S. ve A.M.S, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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