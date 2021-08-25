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Karabük'te üzerine ağırlık düştüğü iddia edilen işçi öldü

25.08.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te üzerine ağırlık düştüğü iddia edilen işçi öldü

Karabük'te faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında üzerine ağırlık düştüğü iddia edilen işçi hayatını kaybetti.

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan döküm fabrikasında çalışan Zafer Uzuntaş (22), iş arkadaşları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uzuntaş'ı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üzerine ağırlık düştüğü iddia edilen işçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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