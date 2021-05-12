Karabük'te vali, protokol üyeleri ve sanatçılar Hemşireler Günü'nü video mesajla kutladı

ORHAN KUZU - Karabük Valisi Fuat Gürel, milletvekilleri ile sanatçılar Ferhat Göçer ve Hakan Peker'in, salgın sürecinde fedakarca en ön safta mücadele eden Karabük'teki hemşireler için gönderdiği video mesajlarla klip hazırlandı.

Hemşireler Günü dolayısıyla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğince hazırlanan klipte Vali Gürel, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kahramanca mücadele eden, mesai mefhumu gözetmeksizin görevini fedakarca yerine getiren hemşirelerin, insan sağlığı için verdikleri onurlu hizmetin övgüyü ve takdiri hak ettiğini belirtti.

Gürel, yaşanılan zorlu süreçte emek, gayret ve özverili çalışmalarından dolayı tüm hemşirelerin Hemşireler Günü'nü kutladı.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da özveri ve gayretle mesleğini yapan tüm hemşirelerin Hemşireler Haftası'nı kutlayarak, "Karabük'te bulunan başta Eğitim ve Araştırma Hastanemiz olmak üzere tüm sağlık birimlerinde emek sarf eden arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor, başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.