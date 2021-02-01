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Karabük’te yeni okul ve pansiyonlar için 42 milyon 346 bin 311 TL harcama yapıldı

01.02.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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Karabük’te 2020 yılında eğitim yatırımları kapsamında okul ve pansiyon yapıları için 42 milyon 346 bin 311 TL harcama yapıldı.Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, eğitim yatırımları kapsamında 2020 yılında okul ve pansiyon yapıları için 42 milyon 346 bin 311 TL harcama yapıldığını bildirdi.Akbaş, onarım çalışmalarında da 3 bin 988 bin 632 TL harcama yapılıp 63 okulun bakım, onarım yapımı gerçekleştiğini belirterek, “Yapılan çalışmalar kapsamında okullarımızın ihtiyacına göre inşaat, elektrik ve tefriş işleri tamamlanmış olup okullarımız hazır hale getirilmiştir” dedi.Akbaş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu ışığında tekli eğitime geçişin öncelikli hedeflerden biri olduğunu ifade ederek, “Aynı zamanda uzaktan eğitim, okullardaki deprem güçlendirme faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel önem verdiğimiz alanlarda çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

Karabük’te 2020 yılında eğitim yatırımları kapsamında okul ve pansiyon yapıları için 42 milyon 346 bin 311 TL harcama yapıldı.
Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, eğitim yatırımları kapsamında 2020 yılında okul ve pansiyon yapıları için 42 milyon 346 bin 311 TL harcama yapıldığını bildirdi.
Akbaş, onarım çalışmalarında da 3 bin 988 bin 632 TL harcama yapılıp 63 okulun bakım, onarım yapımı gerçekleştiğini belirterek, “Yapılan çalışmalar kapsamında okullarımızın ihtiyacına göre inşaat, elektrik ve tefriş işleri tamamlanmış olup okullarımız hazır hale getirilmiştir” dedi.
Akbaş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu ışığında tekli eğitime geçişin öncelikli hedeflerden biri olduğunu ifade ederek, “Aynı zamanda uzaktan eğitim, okullardaki deprem güçlendirme faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel önem verdiğimiz alanlarda çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Karabük Eğitim Ailesi adına ilimizin eğitimine destek veren bakanlığımız başta olmak üzere Valimiz Fuat Gürel’e, milletvekillerimiz Cumhur Ünal’a ve Niyazi Güneş’e, Belediye Başkanımız Rafet Vergili’ye, hayırsever iş insanlarımıza ve eğitim adına katkıda bulunan herkese teşekkür ederim" dedi.

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