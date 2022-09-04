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Karabük'te yerleşim yerine inerek çeşmeden su içen tilki görüntülendi

04.09.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te yerleşim yerine inerek çeşmeden su içen tilki görüntülendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yerleşim yerine inerek çeşmeden su içen tilki, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tarihi Çarşı'ya gelerek bir çeşmeden su içen tilki, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Çevredekilere aldırmayan tilki, su içtikten sonra gözden kayboldu.

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Karabük Safranbolu tilki yerleşim yeri

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