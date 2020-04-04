YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te yurtlara yerleştirilen yabancılar ülkelerine gönderilmek üzere yola çıktı

Karabük'te yurtlara yerleştirilen yabancılar ülkelerine gönderilmek üzere yola çıktı

KARABÜK HABERLERİ  | 04.04.2020 17:49 | Son Güncelleme

Karabük'te yurtlara yerleştirilen yabancılar ülkelerine gönderilmek üzere yola çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için 26 Mart'tan bu yana Karabük'te misafir edilen Cezayirliler, ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul'a yola çıktı.

Karabük'teki Kredi ve Yurtlar Kurumu İsmail Necati Efendi ve Asiye Hatun Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen yaklaşık bin yabancı yolcu, sağlık ve pasaport kontrolünün ardından otobüslere bindirildi.

Yolcular ülkelerine gitmek için İstanbul Havalimanına hareket etti. Kafilenin uçaklarla ülkelerine gönderileceği öğrenildi.

Vali Fuat Gürel ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ da yurda gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan dün yabancı yolculardan 740'ı ülkelerine gitmek üzere Samsun Çarşamba Havalimanı'na gönderilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER -20 derecede havuza girip yarıştılar -20 derecede havuza girip yarıştılar
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabileceklerPeru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
1/
Anahtar Kelimeler:
Cezayir Karabük koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek

Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek

Vatanperver Gençlik Teşkilatı’ndan sağlık çalışanlarına destek

Vatanperver Gençlik Teşkilatı’ndan sağlık çalışanlarına destek

Tokat'ta ambulans devrildi: 4 yaralı

Tokat'ta ambulans devrildi: 4 yaralı

Yasağa rağmen sahile yürüyüşe çıkan kadın: “Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar”

Yasağa rağmen sahile yürüyüşe çıkan kadın: “Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar”

Jandarma 25 aranan şahsı yakaladı

Jandarma 25 aranan şahsı yakaladı

Şanlıurfa’da gıda denetiminde ek tedbirler alındı

Şanlıurfa’da gıda denetiminde ek tedbirler alındı

Karabük Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
04:52
Sabah
06:21
Öğle
12:58
İkindi
16:33
Akşam
19:24
Yatsı
20:47

Karabük Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Cumartesi

Dilek Eczanesi
Merkez
Nurcan Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Çarşı Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

Köydeki yaşlıların ihtiyaçları muhtar ve imamlar tarafından karşılanıyor

Köydeki yaşlıların ihtiyaçları muhtar ve imamlar tarafından karşılanıyor

Filistinli Prof. Dr. El-Uveysi: "İsrail, Ortadoğu’da bir Batı sömürge projesidir"

Filistinli Prof. Dr. El-Uveysi: "İsrail, Ortadoğu’da bir Batı sömürge projesidir"

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

TSO Meclis Başkanı Yılmaz, dünya evine girdi

TSO Meclis Başkanı Yılmaz, dünya evine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.