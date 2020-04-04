Karabük'te yurtlara yerleştirilen yabancılar ülkelerine gönderilmek üzere yola çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için 26 Mart'tan bu yana Karabük'te misafir edilen Cezayirliler, ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul'a yola çıktı.

Karabük'teki Kredi ve Yurtlar Kurumu İsmail Necati Efendi ve Asiye Hatun Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen yaklaşık bin yabancı yolcu, sağlık ve pasaport kontrolünün ardından otobüslere bindirildi.

Yolcular ülkelerine gitmek için İstanbul Havalimanına hareket etti. Kafilenin uçaklarla ülkelerine gönderileceği öğrenildi.

Vali Fuat Gürel ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ da yurda gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan dün yabancı yolculardan 740'ı ülkelerine gitmek üzere Samsun Çarşamba Havalimanı'na gönderilmişti.

