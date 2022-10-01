Karabük'teki antik kent "Karaelmas Ekspresi" ile daha fazla turist çekecek

AHMET ÖZLER - Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan, ortaya çıkarılan mozaikler nedeniyle "Karadeniz'in Zeugması" olarak anılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti, Ankara-Zonguldak hattında yeniden başlatılacak tren seferiyle daha fazla turisti ağırlayacak.

İlçenin 3 kilometre batısında milattan önce 1'inci yüzyılda kurulan ve milattan sonra 8'inci yüzyıla kadar yerleşim yeri olarak kullanılan antik kent, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından başlatılacak Karaelmas Ekspresi seferiyle cazibe merkezi haline getirilecek.

Ankara Garı'ndan hareket edecek ve Çankırı üzerinden Eskipazar ilçesine haftada iki gün gelecek Karaelmas Ekspresi, 2003'te başlatılan ve yılın 12 ayı süren kazılarda ortaya çıkarılan Geon, Phison, Tigris ve Euphrates nehirlerinin yer aldığı, at, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim) gibi birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerin sergilendiği antik kente turist taşıyacak.

Karaelmas Ekspresi ile antik kente gelecek ve 2 saat gezi fırsatı bulacak ziyaretçiler, mozaiklerin yanında, şimdiye kadar iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanlarından çıkarılan satır ve ok ucu, 1600 yıllık kantar ağırlığı, antik döneme ait paralar, ölülere ait kişisel eşyalar ve 1800 yıllık adak levhası ile Roma askerine ait yine 1800 yıllık demir maskeyi de yakından görebilecek.

Karabük Valiliğince ören yerine dönüştürülmesi için çalışmaların başlatıldığı antik kentte, gelecek turistler için karşılama alanı ve Geç Roma Konutu ile Kuzeybatı Nekropol Kilisesi'nde gezi alanı oluşturuluyor.

- "Misafirlerimizi ağırlayarak tanıtım yapacağız"

Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, AA muhabirine, Karaelmas Ekspresi'nin Eskipazar ilçesine turist taşıması için başlatılan çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ankara'dan kalkan trenin Karabük'e geleceğini, dönüşte Eskipazar ilçesine gelerek 2 saat mola vereceğini, bu sırada turistlerin antik kenti gezebileceklerini anlatan Dönmez, "Trenin rotasına ilçemizi de eklemiş olduk. Antik kentimizde turizm açısından bir adım daha atmış olduk. İlçemizi güzel günler bekliyor." dedi.

Tren seferinin yanında ören yeri çalışmalarının da sonlanmasıyla turizm hareketinin daha çok artacağına işaret eden Dönmez, şöyle devam etti:

"Karaelmas treni seferleri için iki defa toplantı yaptık. Birisi Kalecik'te, diğeri Kültür ve Turizm Bakanlığında. Toplantıyı trenin duraklarının yer aldığı il ve ilçe belediye başkanları ile bölge milletvekilleri olarak yaptık. Tren, henüz saatleri belirlenmedi ama Ankara'dan kalkacak, Kalecik, Çankırı, Kurşunlu, Atkaracalar, Çerkeş ve Karabük'e gelecek. Turistler Safranbolu'da konaklayacak ve ertesi gün dönüşte Eskipazar'a gelerek antik kenti gezecek. Burada misafirlerimizi ağırlayarak tanıtım yapacağız. İkramlarımız olacak."

Dönmez, Ankara, Çankırı ve Karabük milletvekillerinin konuyu yakından takip ettiklerini, en kısa sürede seferlerin başlayacağını sözlerine ekledi.

- "Eskipazar'ın kalkınmasında önemli etkiye sahip olacaktır"

Hadrianaupolis Kazı Başkan Yardımcısı Arkeolog Sinan Ekinci de tren seferlerinin antik kent için çok önemli olduğunu ifade etti.

Zaten var olan turist ilgisinin daha çok artacağını aktaran Ekinci, "Karaelmas treni seferleri çok önemli çünkü buraya zaten hali hazırda ziyaretçi gelmekte. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası. Ören yeri olmasıyla da bu sayının artacağından şüphemiz yok. Karaelmas treninin gelmesi, buranın turizm potansiyelini artıracaktır kesinlikle. Bu bölgenin, Hadrianaupolis'in, Eskipazar'ın kalkınmasında önemli etkiye sahip olacaktır." diye konuştu.

