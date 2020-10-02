YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'teki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Karabük'teki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

KARABÜK HABERLERİ  | 02.10.2020 19:04 | Son Güncelleme

Karabük'teki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, 2 kişi gözaltına alındı.

Karacapınar köyünde, kız kaçırma nedeniyle aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda köy muhtarı Halil İbrahim (52), oğlu Nadir (28) ve yeğeni Fatih Çelenli (30) aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Karabük ve ilçedeki hastanelere kaldırılırken jandarma ekipleri olaya karıştıkları iddiasıyla H.S. ve İ.Ç'yi gözaltına aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çekici insanların 10 sırrı! Çekici insanların 10 sırrı!
PARTNER Artık onları tanımayan yok! Artık onları tanımayan yok!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Çankaya’da pandemi denetimleri sürüyor
Çankaya’da pandemi denetimleri sürüyor
Sakarya'da kamyonette 52,5 kilo esrar ele geçirildi
Sakarya'da kamyonette 52,5 kilo esrar ele geçirildi
GÜNCELLEME - İskenderun Körfezi'nde kokain çıkan gemideki arama tamamlandı
GÜNCELLEME - İskenderun Körfezi'nde kokain çıkan gemideki arama tamamlandı

Karabük Namaz Vakitleri 2 Ekim Cuma

İmsak
05:16
Sabah
06:40
Öğle
12:44
İkindi
16:00
Akşam
18:38
Yatsı
19:57

Karabük Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Ömür Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Yaşam Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yenice’nin ilk kadın Astsubayları göreve başladı
Yenice’nin ilk kadın Astsubayları göreve başladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.