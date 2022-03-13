YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'teki Çadlı öğrenciler kültürlerini tanıttı

Karabük'teki Çadlı öğrenciler kültürlerini tanıttı

13.03.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'teki Çadlı öğrenciler kültürlerini tanıttı

Karabük Üniversitesinde öğrenim gören Çadlı öğrenciler, düzenlenen etkinlikte ülkelerinin kültürlerini tanıttı.

Kent merkezindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Çadlı öğrenciler Türkçe ve Fransızca şiirler okudu. Kadının toplumsal yaşamdaki önemini anlatan bir tiyatro oyunu sahneleyen öğrenciler, ülkelerinin yerel kıyafetlerini tanıtan defile de sundu.

Etkinlikte konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Türkiye'de en fazla Çadlı öğrencinin Karabük Üniversitesinde eğitim gördüğünü söyledi.

Karabük Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrencilerin çok kültürlü bir ortamda eğitim aldığını ve üniversiteye dünyanın her yerinden öğrenci geldiğini belirten Polat, "Üniversitemizde 93 ülkeden 11 bini aşkın yabancı öğrencimiz öğrenim görüyor. Türk devletleri ve Afrika'nın her ülkesinden öğrencimiz var. En çok Çad'dan öğrenci yer alıyor. Öğrencilerimizin her biri kültür elçisi. Şimdiden Türkiye'nin oralardaki elçileri yetişiyor. Her türlü kültürümüzü ülkelerine taşıyorlar." dedi.

Karabük Üniversitesi Çadlı Öğrenciler Birliği Başkanı Abdel Aziz Hassan Ahmat, program vesilesiyle Çadlı öğrencilerin kültürlerini tanıttıklarını ifade etti.

Programa, AK Parti Karabük Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu da katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyorKardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyor
İstanbul'da evsiz 900 kişi, otellerde ağırlanıyorİstanbul'da evsiz 900 kişi, otellerde ağırlanıyor
Kadın polis, boşanma aşamasındaki eşinin şiddetinden KADES uygulamasıyla kurtulduKadın polis, boşanma aşamasındaki eşinin şiddetinden KADES uygulamasıyla kurtuldu
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 13 Mart Pazar

İmsak
05:34
Sabah
06:58
Öğle
13:04
İkindi
16:22
Akşam
19:00
Yatsı
20:19
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Et yerine mercimek tereyağı yerine ayçiçek yağı...

Et yerine mercimek tereyağı yerine ayçiçek yağı...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

13 yıl sonra Diyarbakır'da yeniden görüntülendi

13 yıl sonra Diyarbakır'da yeniden görüntülendi

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.