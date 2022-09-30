YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'teki Haslı Göleti ile ülke ekonomisine yıllık 4,6 milyon liralık katkı sağlanacak

Karabük'teki Haslı Göleti ile ülke ekonomisine yıllık 4,6 milyon liralık katkı sağlanacak

30.09.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'teki Haslı Göleti ile ülke ekonomisine yıllık 4,6 milyon liralık katkı sağlanacak

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yapımı devam eden Haslı Göleti ile ülke ekonomisine yıllık 4,6 milyon liralık katkı sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışan DSİ'nin sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığı belirtildi.

Haslı Göleti'nde çalışmaların hızla devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, Karabük ve ilçelerinde son dönemde su yapılarının artmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynandığı kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, "Haslı Göleti tamamlanmasıyla gölette depolanacak su ile 2 bin 450 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Göletin ulaşım yolu, derivasyon kondüvisi ve batardo imalatları tamamlandı. Dolusavak kazı, gövde dolgu ve enjeksiyon imalatları devam ediyor. Temelden yüksekliği 48 metre ve su depolama kapasitesi 548 bin metreküp olan göletin tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4 milyon 613 bin lira katkı sağlaması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadıKarabük'te öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı
Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol TurnuvasıBasketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
Başkentte acı biberli dondurma yeme yarışması yapıldıBaşkentte acı biberli dondurma yeme yarışması yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Karabük Eskipazar DSİ

Karabük Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
05:13
Sabah
06:38
Öğle
12:45
İkindi
16:03
Akşam
18:42
Yatsı
20:01
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Peynirin inanılmaz zararı! Çok üzüleceksiniz

Peynirin inanılmaz zararı! Çok üzüleceksiniz

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.