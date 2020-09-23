Karabük'teki tarihi "katır yolu" ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul , AA muhabirine, katır yolunun iki eski yerleşim birimi olan Safranbolu ve Eflani'nin çok uzun yıllar ulaşımını sağladığını söyledi.

Katır yolu, üzerinde bulunan tarihi Derehan, Dorukhan, Karakaşhan hanları, taş kemer köprüler Malagöz, Derehan ve Paşadere ile çok sayıda çeşme ile mazinin anılarını barındırıyor.

Ziyaretçilerini 36 kilometrelik parkur boyunca hem doğa hem de kültür yolculuğuna çıkaran yol, iki yönde de rahatlıkla yürünebiliyor.

Çok eskilere dayanan ulaşım yolu olan ve 1956'da kara yolunun yapılmasıyla kullanılmayan katır yolu, günümüzde yürüyüşseverler tarafından kullanıyor.

Yolun, 1956'da kara yolu yapılınca terk edildiğini belirten Ertuğrul, "10 yıl önce Karabük Valiliği ve daha sonra Safranbolu Kaymakamlığı tarafından katır yolu gündeme getirildi. Keşfi yapıldı, işaretlendi, koordinatları belirlendi ve haritalandı. Birkaç grup tarafından bu yol yüründü. Trekking yolu olarak literatüre geçti. Ancak yeterli yatırım yapılmayınca arkası gelmedi ve unutulmaya yüz tuttu." diye konuştu.

Ertuğrul, geçen günlerde AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Yükseköğretim Üniversite ve Turizmi Geliştirme Derneği (KARÜNDER) Başkanı Erkan Börekçi ile bir araya gelerek katır yolunu tekrar ele aldıklarını belirterek, "Neler yapılabilir, katır yolu tekrar gündeme nasıl gelir, bölge turizmine nasıl katkıda bulunulabilir? Bunlar üzerinde çalıştık. Bu yola yeteri kadar yatırım ve tanıtım yapılmadığı kanaati ortaya çıktı." dedi.

Katır yolu üzerinde insanların yol hikayelerine tanıklık etmiş 3 tarihi han bulunduğuna işaret eden Ertuğrul, şöyle devam etti: