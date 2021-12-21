Karabük'ün Eflani ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesi nedeniyle 22 Aralık 2021 Çarşamba günü ilçemizde bulunan ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle kamuda görev yapmakta olan hamile, diyaliz hastası ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaktır."
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