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Karabük'ün Eflani ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

21.12.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'ün Eflani ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesi nedeniyle 22 Aralık 2021 Çarşamba günü ilçemizde bulunan ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle kamuda görev yapmakta olan hamile, diyaliz hastası ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaktır."

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