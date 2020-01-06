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  4. Karabük'ün iki ilçesinde eğitime kar engeli

Karabük'ün iki ilçesinde eğitime kar engeli

KARABÜK HABERLERİ  | 06.01.2020 23:16 | Son Güncelleme

Karabük'ün iki ilçesinde eğitime kar engeli

Karabük'ün Ovacık ve Eskipazar ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ovacık Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı eğitime, spor lisesi hariç ilkokullar, ortaokullar ve liselerde 7 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, böbrek hastası ve engellilerin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Eskipazar Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçede taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.

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