YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük’ün TMVFL’deki takım sayısı 6’ya yükseldi

Karabük’ün TMVFL’deki takım sayısı 6’ya yükseldi

KARABÜK HABERLERİ  | 07.07.2020 15:18 | Son Güncelleme

Türkiye Masterler Veteranlar Ligi’nde (TMVFL) beş temsilci ile yer alan Karabük’te Safranbolu Veteranlar takımının da lige katılım sözleşmesi imzalamasıyla şehri temsil eden takım sayısı altıya yükseldi.Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi’nde geçtiğimiz sezon Yaşa ve Yaşat Veteranlar, Elit Masterler, Aydınlıkevler Veteranlar, Sağlık Veteranlar takımları Karabük’ü temsil ederken yeni sezonda DÇ.

Karabük’ün TMVFL’deki takım sayısı 6’ya yükseldi

Türkiye Masterler Veteranlar Ligi’nde (TMVFL) beş temsilci ile yer alan Karabük’te Safranbolu Veteranlar takımının da lige katılım sözleşmesi imzalamasıyla şehri temsil eden takım sayısı altıya yükseldi.
Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi’nde geçtiğimiz sezon Yaşa ve Yaşat Veteranlar, Elit Masterler, Aydınlıkevler Veteranlar, Sağlık Veteranlar takımları Karabük’ü temsil ederken yeni sezonda DÇ. Yaşa ve Yaşat Veteranlar ile son olarak lige katılım sözleşmesi imzalayan Safranbolu Veteranlar da Karabük ekibi olarak TMVFL Batı Karadeniz Bölgesinde 2020/2021 Zafer Men Sezonu’nda mücadele edecek.
Safranbolu Veteranlar Kulüp Başkanı Levent Özay, Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi (TMVFL) Federasyon Başkanı Kenan Gürsu ve Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi (TMVFL) Federasyon Başkan Vekili Mustafa Ekşioğlu ile Karabük’te bir araya gelerek lige katılım sözleşmesini imzaladı.
Yeni sezon için bölge toplantılarının devam ettiğini belirten Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi (TMVFL) Federasyon Başkanı Kenan Gürsu, "Yeni sezon için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Bölge toplantılarımız başladı. Yakın zamanda tarihleri belli olacak. Böyle yeni takımların olması, liglerde yer alacak takım sayısının artması bizi sevindiriyor. Ayrıca lige katılım için müracaatlar devam ediyor" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Vaka sayıları artıyor! Bakan Koca o 7 şehre dikkat çekti Vaka sayıları artıyor! Bakan Koca o 7 şehre dikkat çekti
Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Beşinci kez başkan seçildi

Beşinci kez başkan seçildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Karabük Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
03:19
Sabah
05:17
Öğle
13:00
İkindi
16:59
Akşam
20:32
Yatsı
22:21

Karabük Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Dilek Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Murat Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Vali Gürel ve milletvekilleri Bakan Gül ile bir araya geldi

Vali Gürel ve milletvekilleri Bakan Gül ile bir araya geldi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Karabük'te aranan 6 kişi yakalandı

Karabük'te aranan 6 kişi yakalandı

İşadamı Adnan Çebi: “ Sattığımız evi aynı fiyata mal edemiyoruz”

İşadamı Adnan Çebi: “ Sattığımız evi aynı fiyata mal edemiyoruz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.