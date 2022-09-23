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Karaburun açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

23.09.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaburun açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebi olduğunun bildirilmesi üzerine belirtilen bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Görevlendirilen ekip tarafından bottaki 46 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulundu. İlk bilgilerde kayıp kişilerin olduğunun belirtilmesi üzerine helikopter destekli arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 1 düzensiz göçmene ait cansız bedene daha ulaştı.

Kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması amacıyla yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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