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Karacabey’de dev yatırım için çalışmalar başlıyor

BURSA HABERLERİ  | 10.08.2020 11:53 | Son Güncelleme

Karacabey’in en önemli ihtiyaçlarından biri olan altyapı meselesi kökten çözüme kavuşuyor.

Karacabey’in en önemli ihtiyaçlarından biri olan altyapı meselesi kökten çözüme kavuşuyor. İlçede 226 kilometrelik içme suyu hattını bünyesinde barındıran 28 milyon liralık altyapı yatırımı için çalışmalar başlıyor.
BUSKİ marifetiyle, Karacabey’in 21 mahallesinin içme suyu hatlarının tamamen yenileneceği büyük altyapı projesi için ihale süreci tamamlandı ve sözleşme imzalandı. Önümüzdeki günlerde yer tesliminin yapılmasının ardından, ilçenin içme suyu altyapısı sorunu kökten çözülecek.
Karacabey Belediyesi tarafından, ilçenin her anlamda yaşanabilir bir kent haline getirilmesi için yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürerken, kentin geleceğini yakından ilgilendiren büyük yatırımlar da sırasıyla hayata geçiyor.
Karacabey’in en önemli ihtiyaçlarından biri olan altyapı meselesine kalıcı çözüm sağlamak amacıyla, ilçede 226 kilometrelik içme suyu hattını bünyesinde barındıran 28 milyon liralık altyapı yatırımı için çalışmalar başlıyor.
BUSKİ marifetiyle, Karacabey’in 21 mahallesinin içme suyu hatlarının tamamen yenileneceği büyük altyapı projesi için ihale süreci tamamlandı ve sözleşme imzalandı. Önümüzdeki günlerde yer tesliminin yapılmasının ardından, ilçenin içme suyu altyapısı sorunu kökten çözülecek.
Sağlıklı dönüşüm
Kentte uzun yıllardır hizmet veren kanalizasyon ve içme suyu şebekesinin yenilenerek, Karacabey’in son derece sağlıklı içme suyu, kanalizasyon sistemi, yağmur suyu sistemi ve arıtma tesislerine kavuşacağı vurgusunda bulunan Belediye Başkanı Ali Özkan, “Karacabey’de hem altyapı hem de üstyapının sağlıklı hale gelmesi için hummalı çalışmalarımız sürüyor. Karacabey’i en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. 226 kilometrelik içme suyu hattının yenilenmesi Karacabey’in yıllardır beklediği bir yatırımdı. Bu noktada, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a, verdiği desteklerden dolayı Karacabey halkı adına teşekkür ediyorum. BUSKİ’nin yürüteceği çalışmalar neticesinde, Karacabey’de artık altyapı meselesi konuşulmayacak. Aynı zamanda UEDAŞ da elektrik hatlarının yer altına alınması noktasında çalışmalarına devam ediyor. Karacabey inşallah, tüm bu çalışmalar tamamlandığında sağlıklı dönüşümün sonuçlarını da çok güzel şekilde görecek. İlçemize şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

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