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Karacabey'de güneş enerji santraliyle günlük bin hanenin elektriği karşılanacak

10.03.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karacabey'de güneş enerji santraliyle günlük bin hanenin elektriği karşılanacak

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, belediye tarafından 18 dönümlük alana kurulacak güneş enerji santraliyle (GES) günlük bin hanenin elektriği karşılanacak.

Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karacabey Belediyesi tarafından ilçenin Taşlık Mahallesi'nde kurulacak güneş enerji santralinin (GES) tamamlanmasına az kaldı.

Belediye Başkanı Ali Özkan, 18 dönümlük bir alanda kurulumu devam eden Karacabey Belediyesi Güneş Enerji Tesisinde giderek burada çalışmalara ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, güneş enerji tesisini 1 ay sonra faaliyete geçirmeyi planladıklarını ifade etti.

Arazinin güney cepheli olduğu için güneşlenme süresinin oldukça yüksek olduğunu belirten Özkan, "Temiz geleceğin ancak yenilenebilir enerjiyle mümkün olduğunun bilincindeyiz. Proje 7 milyon liraya mal oldu. İl Bank'tan aldığımız krediyle tesisi yapıyoruz. Fakat tesis faaliyete geçtiğinin üçüncü yılında kendini amorti edecek ve hem ilçemiz hem de ülkemiz açısından enerji ve ekonomiye katkı sağlayacak." bilgisini paylaştı.

Özkan, 2 bin 960 güneş panelinden oluşan ve yılda 1 milyon 800 bin kilowat elektrik üretecek tesisin tamamlandığında, günlük bin hanenin elektriğini karşılayacak bir enerji üretiminin olacağını bildirdi.

Karacabey'de artan yenilebilir enerji yatırımlarına dikkati çeken Özkan, bioenerji, ve rüzgar santrallerinden sonra güneş enerjisine de yoğunluğun oluşmaya başladığını ve Karacabey'i bu konuda avantajlı gördüklerini vurguladı.

Ayrıca devletin işletmelere bu anlamda yüzde 50 hibeli desteklerinin olduğunu hatırlatan Özkan, fabrika, tesis veya çiftliklerin bundan faydalanmasıyla hem kendi hem de ülke ekonomilerine ve doğaya katkı sağlayabileceklerine değindi.

Özkan, ilçe merkezindeki Ömer Matlı Kapalı Pazaryerinin olduğu yere düşünülen 12 bin metrekarelik Karaca Teras Projesinde de binanın tüm çatı alanlarının güneş enerji panelleriyle donatılarak buradan da yenilenebilir enerji üretileceğini ifade etti.

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