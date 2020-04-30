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Karacabey'in salçalık domatesinde ekim başladı

BURSA HABERLERİ  | 30.04.2020 15:11 | Son Güncelleme

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan: - "Bu yıl, yaklaşık 100 bin dekarlık bir alanda ekim yapılması tahmin edilmektedir. Bu da 1,3 milyon ton salçalık domatese tekabül etmektedir"

Türkiye'nin salçalık domates üretiminin yüzde 40'ının karşılandığı Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yılın ilk domates ekimi gerçekleştirildi.

Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ali Özkan, 2020 sezonunun ilk domates ekimini gerçekleştiren çiftçi ve tarım işçileriyle bir araya geldi.

Özkan, tarım ve hayvancılığın başkenti olarak değerlendirilen Karacabey'de çiftçilerden Nurettin Göztepe ve Hakan Pullu'nun tarlasını ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Karacabey'de yetişen salçalık domatesin kalitesini Türkiye'nin hiçbir yerinde yakalamak mümkün değil. Bu domateslerimiz de ilçemizde bulunan salça fabrikalarında işlenerek hem ülkemizdeki hem de yurt dışındaki tüketicilere hitap edecek." ifadelerini kullandı.

Tarlada ekim yapan işçilerle de bir süre sohbet eden Özkan, şunları kaydetti:

"Bu yıl, yaklaşık 100 bin dekarlık bir alanda ekim yapılması tahmin edilmektedir. Bu da 1,3 milyon ton salçalık domatese tekabül etmektedir. Dünyada koronavirüs ile bir mücadele gerçekleşiyor ve tarım bu anlamda da stratejik bir sektör. Sayın Cumhurbaşkanımızın çiftçilerden isteği, 'hiçbir arazinin, 1 metrekare toprağın bile ekilmeden boş bırakılmaması' olmuştu. Karacabeyli üreticilerimiz zaten bilinçli ve son teknolojiyi kullanmaya özen göstermektedir.

İnşallah fiyatların da bu yıl olumlu olmasını bekliyoruz. Sanayici ve üretici arasında sözleşmeli ekim yapılmakta. Bunun yanında, açık piyasaya eken arkadaşlarımız da var. Ama biz genel manada iyi olacağını düşünüyoruz. Bir kez daha bu sezonumuzun Karacabeyli üreticilere, sanayicilere ve Türk tarımına hayırlı olmasını diliyorum."

Tarla sahibi Hakan Pullu da "Bu bölgedeki üreticilerimize yeni sezon hayırlı olsun diyorum. Domates, bu bölgenin en ağırlıklı ürünü. Bu sene de ağırlıklı olarak domates ekimi yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçi Nurettin Göztepe ise sezonun hayırlı olmasını dileyerek, verim artışından umutlu olduklarını kaydetti.

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çiftçi domates Karacabey

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