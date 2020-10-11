Karacadağ pirincinin tarladan sofraya zorlu yolculuğu

Bir süre açık arazideki sergilerde güneş altında kurutulmaya bırakılan çeltikler, daha sonra götürüldükleri fabrikalarda işlenerek kabukları soyuluyor. Rengini, aromasını ve lezzet ini Karacadağ'ın volkanik yapısından alan ve bölge halkının vazgeçilmezlerinden olan Karacadağ pirinci, uzun ve zahmetli yolculuğunun ardından sofralarla buluşuyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen Karacadağ pirinci bölge halkı tarafından büyük rağbet görüyor.

- "Üç kuşaktan bu yana Karacadağ pirinci yetiştiriyoruz"

Çiftçi Faruk Satıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedelerinden öğrendikleri bu mesleği sürdürdüklerini ve Karacadağ pirincini tamamen organik bir şekilde ürettiklerini söyledi.

Ürünün yöre halkı tarafından büyük rağbet gördüğünü anlatan Satıcı, şunları kaydetti:

"Tamamen doğal yetişen ve bölge halkının yoğun talep gösterdiği bir üründür. Tüketenlerin tat ve lezzet olarak çok memnun kaldığı bir üründür, çünkü herhangi bir katkı maddesi yok. Başka tür pirinçlerle karıştırılması mümkün olmayan bir tadı var ki kendine has rengi ve tadı var, bu da ilk görüşte hemen ortaya çıkar. Biz üç kuşaktan bu yana tarlamızda Karacadağ pirinci yetiştiriyoruz. Şu anda hasat mevsimi ve yeni başladık. Bu yıl verim de çok iyi, memnunuz. Bölgede yaklaşık olarak 50 ila 60 bin dönüm arasında üretim yapılıyor. Sadece biz yaklaşık bin 500 dönüm arazide ekim yapıyoruz. "